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سيارات

بين الجديدة والكلاسيكية .. مايا دياب مولعة باقتناء السيارات

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تحتل مايا دياب مكانة كبيرة في عالم الشهرة والأضواء، نظرًا لجرأتها واختيار ملابسها بعناية فائقة وحرصها الدائم على اقتناء السيارات الكلاسيكية القديمة لأنها تعشق مظهرها الخارجي. 

وتمتلك مايا دياب 5 سيارات تقريبا، ولا تفرط في أي منها عندما تقرر شراء سيارة جديدة، وأشارت إلى أنها مولعة بالسيارات الرياضية الفارهة.
مايا دياب تكشف عن عدد السيارات التي تمتلكها.. فيديو
تنشر مايا دياب دائمًا صور لأسطول سياراتها، وعبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز تلك السيارات ثلاث أنواع، الأولى هي السيارة الفارهة الرياضية بنتلي كونتيننتال جي تي، وكاديلاك اسكاليد، وبولاريس سلينق شوت.
10 إطلالات لـ مايا دياب تُدخلها قائمة الأكثر أناقة | مجلة سيدتي
تقود مايا دياب سياراتها بسرعة جنونية وقد تعرضت لحادث من قبل ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وأصيبت في الظهر والعنق وظهرت بصورة وهي على كرسي متحرك.


شاهد: مايا دياب تقود سيارة فورمولا 1 ببراعة
يذكر أن مايا دياب اشتهرت  بعد انضمامها لفرقة  فور كاتس، وهي فرقة لبنانية غنائية ضمت عدد من الفنانات وهن إلين أورفليان، وموريال غانم، كريستين عقل، رين أشقر، وبعد ذلك اضمت مايا دياب بالإضافة إلى نيكول سابا في وقت لاحق من تاريخ الفرقة.





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