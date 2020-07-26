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تعليم

تنسيق 2020 .. أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية التابعة لجامعة حلوان والرسوم 450 جنيها

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني . 

يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة  من يوم  8  حتى يوم 20اغسطس

و ننشر للطلابالراغبين فى التسجيل لاختبارات القدرات بكليات الفنون التابعة لجامعة حلوان و كلية التربية الرياضية  اماكن اختبارت القدرات بمحافظتى القاهرة و الجيزة . 


- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم


- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة


- كلية الفنون الجميلة " فنون و عمارة " جامعة حلوان بالزمالك


-كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان و التى تقع بالقرب من جامعة القاهرة بالجيزة 

- كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك

-كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك 


وكشف مصدر مسئول عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.
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