مستقبل وطن: تحالفنا انتخابي مع الأحزاب الأخرى وليس تحالفا سياسيا

عزى المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وجود قائمة واحدة في انتخابات غرفة " الشوري " المزمع عقدها في الحادي عشر من أغسطس المقبل لوجود إتفاق بين 11 حزب بمختلف إنتمائتهم يمين ويمين وسط ويسار وحتى المعارضة أن تكون إنتخابات مجلس الشوري مشتملة على قائمة واحدة.





وتابع الخولي ، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، قائلًا "هذه القائمة لابد أن تحصل على 5% من اصوات المسجلين البالغة ما يزيد عن 60 مليون بعدد اصوات على الاقل 3 مليون، مشيرًا إلى أن التنافس على المستوى الفردي كبير بين الاحزاب والمستقلين مع الاخذ في الاعتبار أن حدة التنافس في إنتخابات غرفة الشيوخ لاتكون بنفس حدة التنافس في غرفة البرلمان .

ونفي أن يكون التحالف مبني على أيدولوجيات متفق عليها مسبقًا لكنه فقط تحالف إنتخابي كاشفًا أن هذا التحافل ينتهي بنهاية الانتخابات مؤكدًا أنه إذا حصلت القائمة على نسبة التصويت البالغه 5% نكون بذلك ضمنا تمثيل كافة التيارات داخل مجلس الشيوخ.

وشدد على أن تمثيل كافة اليتارات داخل مجلس الشيوخ يمثل إضافة مهمة خاصة أن التحالف يضم أحزاب شديدة المعارضة واوضح أنه في حال ترك الامور للاحزاب لتشكيل قوائم مختلفة كان بإمكان أحد الاحزاب ذات الدجاهزية أن تحصد الكتلة الاكبر من مقاعد الشيوخ بالتالي تقصى الاحزاب الاخرى والتيارات المختلفة ومن ثم فإن وجود قائمة ممثلة لكافة الاطياف يضمن التمثيل الافضل لكافة التيارات لاننا نحتاج لاختلاف الرؤي والاصوات داخل الغرفة العائدة بمسمى " الشيوخ " .

وكشف الخولي أن نسبة تمثيل حزبه داخل القائمة الانتخابية تبلغ 59 كرسي بما يمثل 19.6% من إجمالي مقاعد 300 مقعد داخل غرفة الشيوخ في مقابل 6 مقاعد لحزب الوفد ضمن تشكيل القائمة وهذا لايعني إستحواذ حزب بالكتلة الاكبر في القائمة حيث أن المجال مفتوح للمنافسة في الفردي كاشفًا أنه حزبه دفع بنحو 95 مرشح في المنافسة الفردية في 26 محافظة في مقابل 23 منافس من حزب الوفد في 12 محافظة .



