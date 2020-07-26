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محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس قسم الإشغالات بدسوق لوفاته أثناء عمله

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:15 م
رئيس قسم الإشغالات
رئيس قسم الإشغالات بدسوق
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محمود زيدان
نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وفاة إبراهيم فتح الله وشهرته إبراهيم النمس رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله خلال حملة إزالة إشغالات.

وقدم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، خالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، يؤدي عمله لإزالة الإشغالات  بشوارع مدينة دسوق  ، وسقط على الأرض.

وجري نقله لمستشفى دسوق العام ، لإسعافه ، ولكنه توفى قبل وصوله للمستشفى ،وجارٍ حاليًا استخراجج التصاريح ، لدفن جثمانه في مقابر عائلته.
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