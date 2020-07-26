محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس قسم الإشغالات بدسوق لوفاته أثناء عمله

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وفاة إبراهيم فتح الله وشهرته إبراهيم النمس رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله خلال حملة إزالة إشغالات.





وقدم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، خالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وكان رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، يؤدي عمله لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة دسوق ، وسقط على الأرض.



