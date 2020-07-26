نانسي بالحاج.. ممثلة تونسية تعشق تراب مصر وتتمنى النجومية فيها.. صور

ممثلة تونسية شابة حملها حب مصر للعيش فيها، لتبدأ مشوارها الفني في موطن الفنون والإبداع الذي يستقي العالم العربي منه الفن بكل جوانبه.. إنها "نانسي بالحاج".

وصلت " نانسي"، إلى مصر منذ نحو عام، لتدخل المجال الفني بأم الدنيا، بعد أن عكفت على مشوار التمثيل في بلادها الأم تونس.

ترى "بالحاج" أن مصر هي بلدها الثانية التي تعشق ترابها، بحسب تعبيرها لموقع "صدى البلد"، ولا تشعر بأي غربة منذ وصولها مشيدة بجدعة ورجولة المصريين معها، واثقة الشعب بأنه اصيل ويحمل الكثير من الصفات والمميزات المختلفة عن شعوب العالم.

بدأت "نانسي" موديل اعلانات تزن صورها الشوارع المصرية، لأحد المجالات الحلي الشهيرة لكونها وجهة إعلانية تلفت الأنظار بملامحها الجذابة، كما "نانسي"، أدت عدة أدوار مع الفنانة "ميس حمدان" في ستكوم جديد تعرض حلقاته مؤخرا.

تعكف الفنانة التونسية الشابة، على تقديم برنامج اجتماعي جديد يتحدث على وضع الرجال في المجتمع وينصفه على الظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له، كما ستؤد أحد الأدوار الأساسية في فيلم هام مع عدد من النجوم الوسط الفني المصري.

تطمح "نانسي" بأن تكون ممثلة ذات صيت واسع بمصر، وتأدي أدوارا مع كبار الفنانين في مصر كالزعيم عادل إمام ، والنجم احمد عز، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة غادة عبد الرازق ومي عز الدين، والعديد من نجوم الشاشة المصرية الذين أبدعوا في المجال الفني، وفقا لحديثها لصدى البلد.