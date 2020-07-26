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شاهد.. أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية.. 5 سنوات لتوليد الكهرباء

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور سيد البهي عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية.

وقال البهي، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إنه إنشاء محطة الضبعة يمر بعدة مراحل في إنشائها، ومن أول المواصفات إلى التفاوض على التعاقد وبعد التعاقد يقدم 2 تقرير، أولهما التأثير البيئي والأمان الأولي.

وأضاف الدكتور سيد البهي عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، أن الشركة المعلنة تقدم هذا التقرير ويم دراسته والتأكد أنه يوفي بالمواصفات القياسية للأمان النووي، متابعا أنه بعد ذلك تخرج الجهة الرقابية بإخراج التصريح لبدء الإنشاءات وبعدها تجارب التشغيل ثم التشغيل التجاري.

وأكمل الدكتور سيد البهي عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، أنه مصر في مرحلة التي يعد فيها الموقع ويجهز للبنية الأساسية لاستقبل المشروع، مشيرا إلى أنه أمامنا خمس سنوات لكي تكون المحطة مستعدة لتوليد الكهرباء وفي عام 2026 تقريبا.
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