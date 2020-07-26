ملحمة من ملاحم الشعب.. رئيس هيئة قناة السويس عن تأميم القناة: "ضربة معلم".. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قديما وقبل تأميم قناة السويس كان يكتسب من ريعها وفوائدها دول أخري غير مصر، متابعا: ولكن مصر عملت "ضربة معلم" ورجعت قطعة من أرض مصر إلى مصر.





وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قناة السويس عادت لمصر وأهلها وأصبح العائد والفوائد الخاصة بها تعود للبلد.





وأضاف أن اليوم ذكرى ملحمة من ملاحم الشعب والدولة المصرية، متابعا: إدارة قناة السويس لم تكن سهلة، وذلك لأن كل العاملين بها قبل تأميمها كانوا أجانب، ولذلك تعد ذكرى تأميم قناة السويس ملحمة تاريخية.





وأوضح أن بعد تأميم قناة السويس واجهت القناة صعوبات من الخارج، وذلك من أجل إحراج المصريين، ولكن بالإرادة والعزيمة المصرية استطعنا أن نجتاز كل هذة الصعوبات.



وواصل قائلا: حاضر قناة السويس أمر مشرق، متابعا: افتتاح قناة السويس الجديدة كان بمثابة استكمال لمسيرة النجاح، معقبا: "الرئيس السيسي راهن على المصريين ولم يخذلوه واصطفوا ورائه ونجحوا في خلال 8 أيام أن يجمعوا 64 مليار جنيه".





