AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملحمة من ملاحم الشعب.. رئيس هيئة قناة السويس عن تأميم القناة: "ضربة معلم".. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:18 م
الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
Advertisements
اسراء صبري
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قديما وقبل تأميم قناة السويس كان يكتسب من ريعها وفوائدها دول أخري غير مصر، متابعا: ولكن مصر عملت "ضربة معلم" ورجعت قطعة من أرض مصر إلى مصر.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قناة السويس عادت لمصر وأهلها وأصبح العائد والفوائد الخاصة بها تعود للبلد.

وأضاف أن اليوم ذكرى ملحمة من ملاحم الشعب والدولة المصرية، متابعا: إدارة قناة السويس لم تكن سهلة، وذلك لأن كل العاملين بها قبل تأميمها كانوا أجانب، ولذلك تعد ذكرى تأميم قناة السويس ملحمة تاريخية.

وأوضح أن بعد تأميم قناة السويس واجهت القناة صعوبات من الخارج، وذلك من أجل إحراج المصريين، ولكن بالإرادة والعزيمة المصرية استطعنا أن نجتاز كل هذة الصعوبات.

وواصل قائلا: حاضر قناة السويس أمر مشرق، متابعا: افتتاح قناة السويس الجديدة كان بمثابة استكمال لمسيرة النجاح، معقبا: "الرئيس السيسي راهن على المصريين ولم يخذلوه واصطفوا ورائه ونجحوا في خلال 8 أيام أن يجمعوا 64 مليار جنيه".


كما أكد على أن قناة السويس بمثابة مشروع الأمل للمصريين، وجزء منهم، لافتا إلى أن خلال شهر مايو الماضي مرت أكبر حاوية في العالم من خلال قناة السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهما 63 عاما.. 26 يوليو تاريخ شاهد على انتصارات مصر.. تأميم قناة السويس والانتصار على العدوان الثلاثى.. وخروج الملايين لتفويض السيسي لمواجهة الإرهاب

في ذكرى تأميمها.. قناة السويس حلم راود كل حكام مصر

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره

قنصل مصر بالكويت: رئيس الجمعية التي يعمل بها المصري المعتدى عليه تضامن معه وقدم استقالته

بطل مدينة بأكملها.. كيف استطاع تريزيجيه إبقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

القائم يحرم شيكابالا من تسجيل هدف عالمي في شباك وادي دجلة

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

مفاجأة| الجماعة الإسلامية تخوض انتخابات النواب القادمة بعدة محافظات .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات