إسعاد يونس تحتفل بافتتاح «رينيسانس» مدينتي.. فيديو وصور

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة صاحبة السعادة الفنانة والمنتجة إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح سينما "رينيساس" فرع مدينتي.





كان في مقدمة الحضور الفنانة الكبيرة صفية العمري والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف إضافة الى عدد من صناع السينما ومشاهير المجتمع.





جدير بالذكر أن محمد هشام طلعت والاعلامية اسعاد يونس رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما قاما بقص شريط الافتتاح لسينما مدينتي بالاوبن اير مول.





يشار الى ان مجمع سينمات مدينتي يضم 15 قاعة عرض، منهم قاعة عرض VIP إضافة إلى توافر كراسي D box لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد انه وسط أحداث الفيلم.