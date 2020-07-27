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إشادة برلمانية بجهود وزيرة الهجرة في التحرك السريع بشأن متابعة موقف الشاب المصري بعد الاعتداء عليه من كويتي.. نواب: كرامة المصريين بالخارج خط أحمر.. ورسالة بأن مصر لا تترك أولادها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد
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عبد الرحمن سرحان - حسن رضوان
تصرف فردي.. أول تعليق من البرلمان على واقعة الاعتداء على الشاب المصري بالكويت
صلاح حسب الله: كرامة المصريين بالخارج "خط أحمر" فى عهد السيسى
"المصريين الأحرار" يُشيد بجهود وزارة الهجرة في أزمة الاعتداء على مصري بالكويت

اعتدى مواطن كويتي بالضرب على موظف مصري في سوبر ماركت 3 مرات في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المتجر، وبثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة أثارت الغضب لدى العديد من الأوساط العربية، وفقا لردود الفعل على المنصات. 

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بالاعتداء على المقيم المصري أثار انزعاج ناصر ذعار العتيبى رئيس جمعية "صباح الاحمد" التي جرت بها الواقعة الأمر الذي دفع به إلى تقديم استقالته احتجاجا على التصرف العنيف من قبل المواطن الكويتي. 

وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان، أن تحركات وزيرة الهجرة تقدر، ورسالة بأن مصر لا تترك أولادها، موجهة حديثها للمصريين بالخارج بأن مصر وراءهم وفي حمايتهم في أي مكان.

علقت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، على واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالكويت، مؤكدة أنه لا يمكن تصنيفه خارج إطار التصرف الفردي .

وقال النائبة غادة عجمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن مثل هذه الوقائع تتكرر ويمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، مشيدة في الوقت نفسه بالتعامل ورد الفعل السريع من قبل السلطات الكويتية إلى جانب السفارة المصرية بالكويت.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تحركات وزيرة الهجرة تقدر، ورسالة بأن مصر لا تترك أولادها، موجهة حديثها للمصريين بالخارج بأن مصر وراءهم وفي حمايتهم في أي مكان.

وأكدت النائبة على متانة العلاقات المصرية الكويتية وعدم تأثير مثل هذه الحوادث الفردية على العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ان كرامة جميع المصريين بالخارج وفى مختلف دول العالم اصبحت  " خط احمر "فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا الى ان الحكومة اصبحت لاتسمح من قريب او بعيد المساس بكرامة اى مصرى خارج الحدود.

 ووصف " حسب الله " فى بيان له اصدره منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بانها وزيرة مقاتلة من طراز فريد ونجحت بكل احترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل القضايا المتعلقة بابناء مصر بالخارج الذين اصبحوا سفراء داعمين لمصر والزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.

واشاد الدكتور صلاح حسب الله بسرعة تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

واكد انه على الرغم من انها حالة فردية لكن السفيرة نبيلة مكرم لاتتوانى لحظة فى متابعتها والتوصل الى جميع الحقائق بشأنها والدفاع عن هذا المصرى وغيره من ابناء مصر بالخارج .

ومن جانبه، أشاد حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ودورها الرائد في الحفاظ على كرامة المواطنين وآخرها التدخل السريع في واقعة التجاوز بحق مصرى علي يد كويتي.


وقال حازم هلال أمين شؤون المصريين بالخارج فى حزب المصريين الأحرار، إن الوزارة تعاملت مع الواقعة بصورة سريعة وتواصلت مع السفارة المصرية بالكويت لمتابعة الأمر وكثفت جهودها حتى إلقاء القبض علي المتهم بالاعتداء. 


ومن جانبه أضاف أحمد علي مسؤول قطاع الخليج بالحزب، أن وزارة الهجرة لم تدخر جهدا لخدمة المواطنين المصريين في ربوع العالم وسط أحلك الأزمات، ولعل أبرزها جائحة كورونا والاستجابة لأي استغاثات.


وأكد حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي دوما لحفظ أمن وكرامة المصريين علي أرضها وخارج حدودها الجغرافية. 


وأشار إلى أن المواطن المصري مكرم في بلاده ومصان لأن دولة 30 يونيو عنوانها الرئيسي العزة والكرامة. 
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