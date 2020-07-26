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توك شو

خبير تكنولوجيا مالية يكشف سر وجود الوكلاء في قانون البنوك الجديد.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:15 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية والبلوك تشين ، إن البنوك ليست وحدها من تتعامل في التسويق مع المواطن في نظم الدفع وبالتالي فإن هناك شركات تعمل مع البنوك في تقديم هذه الخدمة .

وأضاف أحمد منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج بنوك واستثمار المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن الشركات التي تعمل الآن في نظم الدفع لها قانون وهذا القانون لحماية المواطن والبنك المركزى هو المتحكم بهذا القانون  .

وأوضح أحمد منصور ، أن الشركات التي تعمل في التسويق  يجب ان يكون لديها الضمانة المالية الكافية حتى تبدأ في العمل ليكون هناك تغطية لحقوق المواطن إذا تعثرت الشركة .

وتابع : ان البنك المركزي يهتم بمقدم الخدمة حتى يحصل المواطن في النهاية علي خدمة ذو قيمة وذو جودة .

واستكمل : ان وجود الوكلاء يساعد مقدم الخدمة في التوسع في تقديم خدماتهم وأكد علي التزام مقدم الخدمة بأي شيء يصدر عن الوكلاء .
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