خبير تكنولوجيا مالية يكشف سر وجود الوكلاء في قانون البنوك الجديد.. فيديو

قال الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية والبلوك تشين ، إن البنوك ليست وحدها من تتعامل في التسويق مع المواطن في نظم الدفع وبالتالي فإن هناك شركات تعمل مع البنوك في تقديم هذه الخدمة .





أحمد منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج بنوك واستثمار المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن الشركات التي تعمل الآن في نظم الدفع لها قانون وهذا القانون لحماية المواطن والبنك المركزى هو المتحكم بهذا القانون . وأضافقناةالآن





وأوضح أحمد منصور ، أن الشركات التي تعمل في التسويق يجب ان يكون لديها الضمانة المالية الكافية حتى تبدأ في العمل ليكون هناك تغطية لحقوق المواطن إذا تعثرت الشركة .





وتابع : ان البنك المركزي يهتم بمقدم الخدمة حتى يحصل المواطن في النهاية علي خدمة ذو قيمة وذو جودة .



