هشام عسران: القنصلية المصرية تحركت لدعم "وليد" قبل ظهور الفيديو على السوشيال ميديا.. فيديو

قال السفير هشام عسران، القنصل المصري بالكويت، إن هناك جمعية "سوبر ماركت" في كل حي، ويتم إنشائها عن طريق مساهمات مالية من سكان الحي، وبالتالي يكون لهم أسهم في تلك الجمعيات وبناء عليه يكون هناك حساب لهم.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة " أون أي" ، أنه عند دخول أحد المواطنين إلى الجمعية قام المواطن المصري وليد بسؤاله عن رقم حسابه لكن لم يكن لديه وبناء عليه أبدي مواطن أخر رغبته بأن يقوم وليد بضم حساب المواطن الأول على حسابه، لكن هذا لم يكن قانونيا ورفض وليد".



وواصل قائلا: من الواضح أن كلام وليد معجبهوش ثم قام بالتطاول بالأيد على وليد، متابعا: عند حدوث الواقعة تدخل الأمن الخاص بالجمعية لفض التطاول وبعدها قام المواطن بالمغادره ولكن رئيس الجمعية تواصل مع الشرطة وتم إلقاء القبض على المواطن الذي تعدى بالضرب على وليد.



وأضاف تم تسجيل القضية ضده تحت بند الجنحة، معقبا: قمنا بالتواصل مع وليد وأكد أنه لم يتنازل عن حقه وعن القضية كما هو متداول عند البعض، متابعا: أكدنا لـ وليد أن القنصلية تدعمه وستكون معه.



وأوضح تواصلنا مع وليد قبل انتشار الفيديو، من خلال قيام أحد المصريين بإبلاغ القنصلية بالواقعة، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه، كما أن رئيس الجمعية تضامن مع وليد من خلال تقديم استقالته.

