لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان.. و13 نقطة توضح الاختبارات بفنون جميلة

لطلاب تنسيق 2020:

٥ أماكن لأداء اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان

١٣ نقطة توضح اختبارات القدرات بفنون جميلة حلوان

الجامعة توضح كيفية التسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا









تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .





يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .





وننشر للطلاب راغبى التسجيل باختبارات القدرات بكليات الفنون التابعة لجامعة حلوان وكلية التربية الرياضية أماكن اختبارات القدرات بمحافظتى القاهرة و الجيزة .





- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم





- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة





- كلية الفنون الجميلة " فنون و عمارة " جامعة حلوان بالزمالك





-كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان و التى تقع بالقرب من جامعة القاهرة بالجيزة





- كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك





-كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك .





كما انه مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة و ماهى الاختبارات و نوعية الائسئلة.. ونعرض لكم أهم 13 نقطة بالاختبارات.





ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عناصر الامتحان :





بالنسبة لامتحان الفنون :









العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.





المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان و نصف.





الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.





الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .





أما عن امتحان العمارة :





العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من الامتحان نظرا لجائحة كورونا .





الزمن المخصص هو ساعتان و نصف للتصميم المعمارى العملي.





الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .





وتعقد جميع اختبارت القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك 8 شارع إسماعيل محمد - الزمالك – محافظة القاهرة .









وقد صرح عمداء كليات الفنون عن زيادة اعداد لجان اختبارات القدرات هذا العام لتقليل كثافة الطلاب ، لعدم تعرض احد لخطر الاصابة بفيروس كورونا ، كما انه سيتم اداء الاختبارت وسط تشديدات لتنفيد الاجرائات الاحترازية التى اعلنتها كل من وزارة التعليم العالى و وزارة الصحة .





ننشر لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الفنية و الرياضية التعليمات الارشادية للطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات بالكليات .





ويتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:





http://tansik.egypt.gov.eg









وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:





http://app2.helwan.edu.eg/kodrat





1- يجب على الطالب الضغط على تسجيل الدخول عبر الموقع السابق باستخدام الرقم القومى الخاص به :





2- يضغط الطالب على زر عرض البيانات، وتظهر بيانات الطالب و يتم تسجيلها بحرص





3- الحصول على كود الدفع الخاص بالطالب بكل اختبار









4- يتعين على الطالب سداد رسوم كل اختبار من خلال أحد منافذ سداد الرسوم بكود الدفع وهى (امان - مصارى بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى)، مع العلم بأن الحركة تتم بمسمى سداد رسوم الجامعات - جامعة حلوان.





5- بعد إتمام عملية سداد رسوم الاختبار يدخل الطالب على الموقع السابق لمعرفة موعد أداء اختبار القدرات بالكلية باليوم والساعة





6- تأتي المرحلة النهائية بعد أداء الاختبار بالدخول على الموقع السابق لمعرفة نتيجة اختبار القدرات، حيث تقوم وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة برفع النتائج الى موقع مكتب التنسيق مساء كل يوم.





وقد كشف مصدر مسئول عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.



