محافظ الغربية يوجه بإغلاق السناتر ومركز الدروس الخصوصية وردع المخالفين قانونيًا

اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته الي روءساء المدن والأحياء بضرورة التأكيد علي المتابعة اليومية والتأكيد على عدم السماح بفتح مراكز او سناتر الدروس الخصوصية والدعاية الإعلانية لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بعدم السماح بفتح سناتر ومراكز الدروس الخصوصية واعتبارها كيانات تعليمية مخالفة.





وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية قد شهدت خلال الأيام الماضية قيام العديد من أصحاب السناتر بإعادة فتح بعض مراكز الدروس الخصوصية.



