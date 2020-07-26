أقامت فيه السندريلا.. فيديو يظهر شقوق وتصدعات عقار الزمالك المائل.. فيديو

حصل موقع "صدى البلد"، على مقطع فيديو يظهر عقار الزمالك المائل بسبب هبوط أرضي والكائن في شارع البرازيل.
وشهدت منطقة الزمالك اليوم هبوطا أرضيا أسفل عقار رقم 17 ويضم 70 شقة بشارع البرازيل مع شارع عزيز أباظة.
وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية وقيادات الشرطة ومسئولو المحافظة، وتم إخلاء العقار على الفور، كما تم إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على حياة السكان.
وتم فرض كردونات أمنية ومنع المارة من السير بالشوارع المحيطة بـ عقار الزمالك المائل ، وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.
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والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، أما الجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ، و5 وحدات سكنية مغلقة.
المعاينة المبدئية كشفت وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، كما تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار.