أقامت فيه السندريلا.. فيديو يظهر شقوق وتصدعات عقار الزمالك المائل.. فيديو

حصل موقع "صدى البلد"، على مقطع فيديو يظهر عقار الزمالك المائل بسبب هبوط أرضي والكائن في شارع البرازيل.





وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية وقيادات الشرطة ومسئولو المحافظة، وتم إخلاء العقار على الفور، كما تم إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على حياة السكان.





وتم فرض كردونات أمنية ومنع المارة من السير بالشوارع المحيطة بـ عقار الزمالك المائل ، وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى . فرضالمارةالأرضى





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والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، أما الجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ، و5 وحدات سكنية مغلقة.





المعاينة المبدئية كشفت وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، كما تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار.





وعلق وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على الواقعة قائلا إنه شرخ بسيط ودفعت الوزارة تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.