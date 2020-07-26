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محافظات

أقامت فيه السندريلا.. فيديو يظهر شقوق وتصدعات عقار الزمالك المائل.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
حصل موقع "صدى البلد"، على مقطع فيديو يظهر عقار الزمالك المائل بسبب هبوط أرضي والكائن في شارع البرازيل.

وشهدت منطقة الزمالك اليوم هبوطا أرضيا أسفل عقار رقم 17 ويضم 70 شقة بشارع البرازيل مع شارع عزيز أباظة.

وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية وقيادات الشرطة ومسئولو المحافظة، وتم إخلاء العقار على الفور، كما تم إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على حياة السكان.

وتم فرض كردونات أمنية ومنع المارة من السير بالشوارع المحيطة بـ عقار الزمالك المائل ، وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.

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والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، أما الجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ، و5 وحدات سكنية مغلقة.

المعاينة المبدئية كشفت وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، كما تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار.

وعلق وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على الواقعة قائلا إنه شرخ بسيط ودفعت الوزارة تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، قال الوزير «لا نريد أن نطلق أحكامًا، ونصف وضع العمارة بالخطير من دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة»، متابعًا «نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبو العلا ولم يحدث شيء».

ويعد العقار من أشهر العمارات في الزمالك سكن فيه المشاهير أبرزهم سعاد حسني ومحمود المليجي .

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