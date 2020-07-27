فرنسا تخصص 30 مليار يورو للانتقال البيئي

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن 30 مليار يورو سيتم تخصيصها للانتقال البيئي في فرنسا في إطار خطة الإنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في الاقتصاد.

وقال لومير في تصريحات نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" مع (وزيرة الانتقال البيئي) بربارا بومبيلي، نقترح تخصيص 30مليار يورو من أصل 100 مليار المخصصة للاستثمارات في الانتقال البيئي".

وأضاف "سنعمل على أن تكون كل قرارات الإنعاش مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون والاقتصاد في الطاقة والابتكار في حماية البيئة"، مؤكدا أن "خطة الإنعاش ستكون خطة خضراء"، تراعي البيئة.





أقرا ايضا..