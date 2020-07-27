مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر والسعودية بقصر التحرير.. اليوم

يعقد صباح اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ، مؤتمرا صحفيا مشتركا بقصر التحرير.





ويلتقي الوزيران للتأكيد على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات. خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وتستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.



كما سيبحث الوزيران فرص التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، ورفض التدخلات الخارجية التي تُسهم في انتشار الميليشيات المسلحة وضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، وبما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة استنادًا إلى إعلان القاهرة وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين.



ويستعرضا مواقف البلدين إزاء أهم مُستجدات المشهد الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا.