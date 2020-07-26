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التفاؤل الحذر.. رسالة من العليا للفيروسات للمواطنين خلال العيد لتجنب كورونا ..فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن مصر منذ 10 أيام تشهد نقصا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات، مؤكدا أن منحى الإصابات كان متزايدا في شهر يونيو.

وطالب عادل خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، بأن يكون لدينا تفاؤل حذر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عدد الحالات اليومي بها سجلت معدلات كبيرة مرة أخرى في شهور.

وأوضح عادل خطاب ، أن أمريكا بكل ما تملكه من تقدم لم تتخلص من الموجة الأولى من فيروس كورونا حتى الآن، منوها بأن فرنسا ستفرض غرامات صارمة في حال عدم ارتداء الكمامة.

وتابع أن "الأعياد تفرض طقوسا مقلقة قد تساهم في تزايد الإصابات بفيروس كورونا كما أننا نحذر ولا نخوف المواطنين".

واستطرد "عيد الفطر الماضى كانت القيود أكثر صرامة من الآن وعلينا الحذر حتى لا يزداد منحني الإصابات مرة أخرى".
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