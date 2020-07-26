التفاؤل الحذر.. رسالة من العليا للفيروسات للمواطنين خلال العيد لتجنب كورونا ..فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن مصر منذ 10 أيام تشهد نقصا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات، مؤكدا أن منحى الإصابات كان متزايدا في شهر يونيو.





وطالب عادل خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، بأن يكون لدينا تفاؤل حذر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عدد الحالات اليومي بها سجلت معدلات كبيرة مرة أخرى في شهور.





، أن أمريكا بكل ما تملكه من تقدم لم تتخلص من الموجة الأولى من فيروس كورونا حتى الآن، منوها بأ ن فرنسا ستفرض غرامات صارمة في حال عدم ارتداء الكمامة. وأوضح عادل خطاب أمريكاتملكهالأولىحتىالآن،





وتابع أن " الأعياد تفرض طقوسا مقلقة قد تساهم في تزايد الإصابات بفيروس كورونا كما أننا نحذر ولا نخوف المواطنين" .



