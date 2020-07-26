ملخص ورباعية الزمالك في شباك وادي دجلة.. فيديو

انتهت 90 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه وادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.





وخاض الفريقان المباراة استعداداََ لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم ٦ أغسطس.





وسجل حسام أشرف، الهدف الأول للزمالك عن طريق تسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة.





تمكن الزمالك من وضع وادي دجلة تحت ضغط شديد من بداية الشوط الثالث.

وفي كرة منظمة مرر فرجاني ساسي كرة رائعة من بين مدافعين وادي دجلة لتصل الى اسامة فيصل الذي يراوغ برأسه ويضع الكرة أمام قدمه اليمنى الذي تطلق صاروخية وتسكن شباك وادي دجلة.

ولم تمر دقيقة ليمرر ساسي كرة أخرى في الجبهة اليسرى لـ يمررها لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء الفريق الدجلاوى، لـ يتابعها أسامة فيصل بقدمه ويسكنها الشباك ويتقدم بالهدف الثالث.



