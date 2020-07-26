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رياضة

رفع الحذاء وصاحبة مقوله الأهلي بيكسب بالحكام.. تعرف على تاريخ حسام حسن مع النادي الأهلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:05 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
يبدو أن الأهلي لا يفرط في أبنائه مهما حدث، وبمرور الوقت نجد أن الأمور تعود لسابق عهدها بين القلعة الحمراء وعشاقها.


وكما اعتاد الأهلي تفجير المفاجآت المدوية للمنافس، وإسعاد جماهيره في المقابل، يبدو أننا على وشك استقبال خبر غير متوقع في برومو القناة الجديد
وعقب تردد أنباء بتعاقد قناة النادي الأهلي مع حسام حسن لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق نستعرض لكم أبرز محطات حسام حسن والتي جاءت كالتالي :-

بدأ حسام حسن مسيرته الكروية في النادي الأهلي واستطاع تحقيق العديد من البطولات داخل جدران القلعة الحمراء .

انتقل حسام حسن إلي صفوف نادي الزمالك عقب نشوب بعض الخلافات مع مسئولي النادي الأهلي ليبداء في تحقيق إنجازات جديدة داخل صفوف القلعة البيضاء لرد الاعتبار أما جماهير القلعة الحمراء .

هاجم حسم حسن جماهير النادي الأهلي عقب رحيله من خلال رفع الحذاء في وجه انصار الأهلي الذين هاجموه بشدة سواء عندما كان لاعبا في الأبيض أو بعض توليه مع توأمة أبراهيم حسن القيادة الفنية لهما وإطلاق شعار الزمالك قادم .

حرص حسام حسن علي مهاجمة النادي الأهلي كثيرا وذلك من خلال تصريحاته التي يردد مساندة الحكام للنادي الأهلي للتحقيق الفوز والبطولات ولكن عقب تولي محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي وإعلان رغبته في عودتهم لقيادة الفريق رحب حسان ححسن بالعودة والتأكد أنه أحد أبناء القلعة الحمراء .

بدأ حسام حسن في العودة إلي مقر النادي الأهلي من جديد وخوض مباريات ودية خماسية مع قدامي اللاعبين من النادي الأهلي.

حقق حسام حسن مع الأهلي  العديد من البطولات والتي تصل إلي 15 بطولة تتمثل في  10 دوري عام و4 كأس مصر ولقب واحد من دوري أبطال إفريقيا.

وتألق حسام حسن وبعد أن أصبح من أوائل المهاجمين في مصر وظهوره في كأس العالم 1990 رفقة المنتخب الوطني وكان صاحب ضربة الجزاء أمام هولندا في اللقاء الشهير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، انتبه له عيون الأندية الأوروبية، ليأتي له عرضًا من باوك اليوناني رفقة توأمه إبراهيم..


 
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