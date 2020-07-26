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أخبار العالم

الجار الله: على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:47 م
الجار الله: على إثيوبيا
الجار الله: على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر
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قسم الخارجي
قال أحمد الجار الله، الكاتب الصحفي الكويتي الشهير، رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، إنه يجب على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر.

وقال "الجار الله"، في تغريدة على "تويتر"، "على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر ورئيسها، نعم مصر لا تريد حربًا لكنها لن تسمح لإثيوبيا أن تكون سببًا في عطش أرض مصر وشعبها".

وأضاف الكاتب الكويتي "قصة توليد الطاقة الكهربائية يمكن أن تكون من الطاقة النفطية التي تتراجع أسعارها".

في وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية، إن بيان الاتحاد الإفريقي بشأن القمة المصغرة التي عُقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة "متوازن".

وذكر متحدث باسم وفد التفاوض السوداني أن البيان متوازن ومقبول في مجمله، وأن السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها، دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما أشاد المتحدث باسم وفد التفاوض بتقرير الخبراء الذي قدم للقمة الافريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف.

كان بيان الاتحاد الإفريقي  قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

وشدد البيان على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات احادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.
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