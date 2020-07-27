بعد الاعتداء على وليد بالكويت.. مدير جمعية صباح الأحمد يروي كواليس الواقعة

قال ناصر العتيبي، مدير جمعية صباح الأحمد بالكويت، إن خطاب الكراهية الذي كان متواجدا على ساحة التواصل الاجتماعي، إثر أزمة الشاب وليد الذي تم الاعتداء عليه في الكويت لا يمثل الشعبين، متابعا: نحن يجمعنا أكثر من صفة ورابط مع المصريين..أنتم أهلنا وأخواتنا.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي": أن وليد أخا وزميل لنا..ونحن لا نتعامل معه على أنه مصري بل صديق، معقبا: نحن بنعتبره أخ لنا.



وواصل قائلا: لا نقبل بأي إهانه لأي مواطن سواء مصري أو غيرة، معقبا: بمجرد أن يعطى له موافقة من قبل وزارتنا يعتبر خلاص مننا وفينا.



وتابع: أنا بروح مصر وبلاقي كل ترحيب ومحبة من قبلهم، وكذلك الأمر في الكويت، مشددا "المصريين أخوانا ولن نقبل أن يمس أحدهم بسوء، وما يمس المصري يمس الكويتي أيضا.



وأوضح أن الواقعة تمت يوم الخميس الماضي، واليوم تم تحرير الشكوى، وتم استجواب المعتدي وتم استدعاء وليد أيضا بوجود العاملين بالجمعية بالإضافة إلى محامي الجمعية المتواجد مع وليد.