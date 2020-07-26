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خبير تكنولوجيا معلومات: "المركزي" حرص على حماية أموال المودعين في القانون الجديد

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوك تشين، إن قانون البنوك الجديد تضمن مواد تأمينية وقواعد لحماية أموال المتعاملين عبر الدفع الإلكتروني والتطبيقات التكنولوجية، وذلك بطالمبته لمنظمي عملية الدفع الإلكتروني والوكلاء والمشغلين بضرورة إنشاء صندوق لتغطية مخاطر الدفع الإلكتروني لأي سبب من الأسباب.

وأضاف "منصور"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك المواد بالقانون الجديد تؤكد على حرص البنك المركزي على حقوق العملاء وأموالهم وعدم تعريضها للمخاطرة،  وذلك لوضع ضمانات مالية في كافة التعاملات، وكذلك لضمان جودة الخدمة. 

وشدد منصور على أن أي أخطاء تقع أثناء عملية الدفع الإلكتروني يترتب عليها ضرر علي العميل، يتم رد المبالغ النقدية كاملة للعميل مادام الأخطاء التي وقعت خارجة عن سلطة وتصرف العميل.

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