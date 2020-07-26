رصد قرود تحمل سكاكين بإحدى الحدائق البريطانية

نفى منتزه سفاري بريطاني أنباء عن رصد قرود من فصيلة البابون وهي تحمل السكاكين والمفكات في مشهد غير مألوف وخطر.

وقال العمال في الحديقة البريطانية لصحيفة صنداي تايمز إنهم يخشون أن يتم إعطاء الأسلحة للحيوانات من المستهترين الذين يزورون الحديقة مما يشكل هذا الأمر خطورة على القرود والزوار.

وأوضح أحد الموظفين إنه من الممكن أن تقوم القرود بفتح صناديق الأدوات المتواجدة على ظهور سيارات الزائرين ، حيث ادعى الموظف أن أحد قرود البابون شوهد وهو يحمل بالمنشار.

لكن منتزه السفاري قال في بيان: "نعتقد أن الكثير من هذه القصص نمت بمبالغة حيث تم إعادة سردها ، مع تجميل لجعل الأشياء التي يتم العثور عليها في بعض الأحيان تبدو أكثر إثارة ولا تصدق".