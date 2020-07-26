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محافظات

على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:41 م
مركز شباب كفر قشاش
مركز شباب كفر قشاش لكرة القدم
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جمالات الدمنهورى

حصل فريق مركز شباب كفر قشاش بشبراخيت بمحافظة البحيرة، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم، فى نسختها السابعة على الرغم من هزيمته بضربات الترجيح.


وأشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالأداء الرجولى والمشرف والروح الرياضية واللعب حتى الثوانى الأخيرة لمركز شباب كفر قشاش بشبراخيت والذى حصد المركز الثانى ببطولة دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة بعد ماراثون استمر على مدار شوطى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى١/ ١ لتحسم ضربات الترجيح المباراة ٥ / ٤ حيث حصل مركز شباب شبرانبات (الغربية) على المركز الأول فى المباراة التى شهدها المركز الأوليمبي بالمعادي.


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وكان ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، ولفيف  من قيادات الوزارة.


وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظا البحيرة والغربية بتسليم الجوائز والميداليات للفرق الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى ودرع الدورى للفريق الفائز. 

وهنأ اللواء آمنة الفريقين مؤكدا أن الرياضة مكسب وخسارة مشيدا بالأداء الرجولى لفريق مركز شباب كفر قشاش طوال المباراة، وبالروح القتالية العالية والتصميم الكبير الذي ظهر على لاعبي الفريق منذ انطلاق المبارة لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور البحراوى.

وقال إن الهزيمة بضربات الترجيح ليست نهاية المطاف وأنه سيظل فى دعم الفريق وباقى فرق ومراكز الشباب بنطاق المحافظة، لمواصلة المشوار بقوة خلال الفترة القادمة من أجل الوصول إلى النهائيات العام القادم.


ووجه المحافظ التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد الطيب المبذول في سبيل تأمين المباراة وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى لوزارة الشباب والرياضة، حفاظا على سلامة اللاعبين، مؤكدا التعاون المستمر مع الوزارة والتى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشاط الرياضى ولشباب المحافظة.

على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
على مستوى الجمهورية.. مركز شباب كفر قشاش بالبحيرة يحرز المركز الثاني بدوري كرة القدم
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