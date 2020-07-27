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برلمان

مصطفى الكمار: السيسي يولي كرامة الإنسان المصري أولوية قصوى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
قال النائب مصطفى الكمار إن كرامة المصريين خط أحمر داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يولي كرامة الإنسان المصري أولوية قصوى. 

وأضاف الكمار فى تصريحات له، أن هناك الكثير من الوقائع التي أثبتت عودة كرامة المصريين في الخارج، وأن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الهجرة وعلى رأسها السفيرة نبيلة مكرم تتدخل شخصيا في أي واقعة من شأنها المساس بكرامة أي مصري بالخارج. 

ولفت الكمار إلى أن هذه الوقائع التي نشهدها من اعتداءات على المصريين في الخارج هي وقائع فردية يعاقب أصحابها، والمصريين والعرب جميعا أخوة ويدركون أن هذه الوقائع فردية، لا يمكن أن تؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأشاد الكمار بسرعة تحرك لسفيرة نبيلة مكرم والقنصلية المصرية في الكويت، وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.
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