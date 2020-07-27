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برلمان

برلمانى: الرئيس يسعى لتحسين البنية التعليمية والصحية من أجل مصلحة الشعب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
قال  محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لتحسين البنية التعليمية والصحية للشعب المصرى وذلك ظهر جليا خلال الاونة الأخيرة من خلال سلسلة المبادرات التي أطلقها.


واكد "الشورى" ، لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المبادرات هى مبادرة 100 مليون صحة و تكافل وكرامة وغيرها، لافتًا الى أن برغم جائحة كورونا الى أن الدولة تواصل الاستمرار فى تطوير منظومة التأمين الصحى داخل المستشفيات المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن من أبرز المحافظات التى تم تطويرها بور سعيد والإسماعيلية والأقصر، وتابع النائب حديثة:" الدولة تخطوا خطوات قوية لتنمية البلاد بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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