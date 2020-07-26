وزير الرياضة يشيد بمعسكر منتخب الجمباز بالمركز الأوليمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على زيارة معسكر منتخب الجمباز رجال وسيدات، المقام حاليا في المركز الأولمبي بالمعادي.





ورافق الوزير خلال زيارته لمعسكر منتخب الجمباز كل من، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وعضو اللجنة الأولمبية.





وأشاد الوزير خلال زيارته باستعدادات منتخب الجمباز للمشاركة في البطولات القارية والدولية، وأيضا التزام الاتحاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية في المعسكر والتدريبات.





ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ، أن استعدادات المنتخب تسير على قدم وساق، وأن جميع الإجراءات الاحترازية التي نص عليها بروتكول وزارة الرياضة يتم تطبيقها بشكل كامل، وأن الهدف الأهم هو صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة.





ويخوض منتخب الجمباز رجال وسيدات معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي، استعدادا للمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 باليابان. .