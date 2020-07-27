حدث في شوارع فلسطين.. احرق علم مصر واحصل على 100 دولار.. شاهد رد الفعل

رغم حاجتهم الماسة للمال وتداعيات أزمة كورونا، رفض فلسطينيون حرق علم مصر مقابل الحصول على 100 شيكل أو حتى 100 دولار، معبرين عن حبهم لـ"أم الدنيا".





في تحدِ جديد، نفذ أحد الشباب مقلب بشوارع فلسطين، حيث يذهب للمارة ويطلب منهم حرق ورقة مرسوم عليها علم جمهورية مصر العربية، لكن رد فعل الفلسطينيين لم يتوقعه الشاب، الذي تفاجئ بمدى حبهم لمصر وشعبها.





وخلال المقلب، عمد الشاب على إقناع المشاركين بحرق العلم المصري، لكن مواقف الفلسطينيين كانت مناصرة للمصريين، رغم حاجتهم للأموال.





يقول أحد المشاركين وزوجته رافضا حرق علم مصر بعد عرض عليه 100 شيكل "ولا حتى 200.. مصر أم العروبة دائما.. مصر هي عنوان النصر"





بينما رفض فلسطيني آخر العرض قائلا "مستحيل"، ليؤكد أن الشعب الفلسطيني والمصري "شعب واحد"، وبعد محاولات إقناعه من المقدم كان رد الشاب "ولا ألوف الدنيا".





أما المشارك الرابع، فكان رده واضحا "ولا حتى مليون شيكل" معربا عن تقديره لمواقف مصر وشعبها من القضية الفلسطينية.



