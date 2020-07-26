هموم الناس نصب أعينها.. جيهان صبحي امراة تهوى العمل المجتمعى وتسعى لتحقيق طموح أهالى الزقازيق

تعشق العمل الخدمى وتضع مشاكل الناس وهمومهم نصب اعينها.. تتسم بالقبول والثقة بالنفس والخبرة فى التعاون مع المواطنين ..ولديها طموح دائم لان تكون ضمن قائمة النساء المصرويات اللائى ينجحن فى العمل الخدمى والسياسى وان يكون لها دور مؤثر فى الانتخابات القادمة.

انها جيهان صبحى التى تعقد النية على الترشح عن دائرة الزقازيق وهى دائرة انتخابية هامة بها قرابة 25 الف مواطن .

صدى البلد التقت بالسيدة جيهان صبحى والتى اكدت ان الفترة الحالية تشهد اهم فترات حرية المراة وتمثيلها السياسى والمجتمعى المشرف فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى ملف المراة اهتماما خاصا .

وقالت انها تضع الكثير من الملفات الهامة نصب اعينها وعلى راسها ذوى الاحتياجات الخاصة - الصحة - التعليم - مشكلات المرأة مثل عقوبة الختان واحتياجات المرأة والتحرش الجنسى ضد المرأة