محافظ الإسكندرية: أول معركة خضتها بالمحافظة كانت حق الغلابة في رؤية البحر.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية, إنه تم إزالة كافة الاعلانات والمخالفات التي توجد علي الكورنيش بالاسكندرية حتي يكون البحر مرئ للجميع.





وأضاف اللواء محمد الشريف خلال حواره في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية, أن أول معركة خضتها في المحافظة كلنت معركة حق الغلابة في رؤية البحر.





وتابع محافظ الاسكندرية أنه يتم الان رسم جديد لشكل بوابات جميع الشواطئ وهذا الشكل يكون في غاية الجمال ورائع جدا لكي يناسب حضارة محافظة الاسكندرية وعراقتها.

وأوضح أن أول شهرين من توليه منصب محافظ الاسكندرية قام بازالة ما يقرب من 85% من المخالفات التي كانت تحجب رؤية البحر.

وأشار إلي أن سيتم إعادة الهوية البصرية لمحافظة الاسكندرية كمان كانت في السابق, موضحا ان تعداد سكان الاسكندرية وصل إلي 5,5 مليون مواطن.