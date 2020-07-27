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فن

لبنى عبد العزيز: كنت دائما على الحياد بين أحزاب نجمات الزمن الجميل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:00 ص
لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
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محمد نبيـل
أكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أنها كانت بعيدة دائما عن أي صراعات تحدث داخل الوسط الفني، ولم تقحم نفسها أبدا في أي تحالفات هنا أو هناك.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": حاول البعض ضمي لحلف على حساب آخر لكني دائما كنت أتهرب، حتى أضمن علاقات متزنة مع الجميع.

وأضافت: طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داعي أو الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي والقراءة في الشأن العام.


وقالت لبنى عبد العزيز إنها تشعر بالاستياء من نظرة البعض للممثلين، على أنهم رعاة الإنحلال وهدم القيم، على الرغم من التناقض الكبير عند لقائهم وحرصهم على التقاط الصور معهم.

.كان قصر السينما كرم الفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرا عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري 

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