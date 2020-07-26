حرس الحدود يكشف آخر استعداداته لاستئناف الدوري العام

دخل فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم معسكر مغلق بمدينة الاسكندرية.





المدير الفنى لفريق حرس الحدود في تصريحات خاصة لصدى البلد إن هذا المعسطر تم لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة و التى جاءت سلبية لجميع اللاعبين أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم . وقال محمد حليم





وأكد حليم أن الاستعدادات تتم على قدم وساق ويتم الترتيب للمباريات الودية بشكل جيد حتى يدخل الفريق في حالة المباريات قبل عودة المنافاست رسميا.





وأشار حليم إلى أنه تمت توجيهات من مجلس إداراة النادي برئاسة اللواء باسم رياض والذي اعطي اشاراة بالتعقيم والوقاية بما يضمن سلامة جميع اللاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية والعاملين وأعضاء النادي أولا، وتقوم الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية بالنادي علي التنسيق والتعاون في هذا الشأن.





وأكمل أنه تقرر إلغاء المعسكر المغلق الذى كان من المقرر إقامته للفريق عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا ، بعد اكتشاف وجود حالات فى الفريق، وذلك حفاظا على اللاعبين وجميع العاملين بالفريق، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجهاز الفنى لتجنب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.



