الثلاثاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش كورونا والإرهاب البيولوجي

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للقطاع، ندوة لمناقشة " كورونا والإرهاب البيولوجى"، في السادسة من مساء يوم الثلاثاء، بمقر المكتبة بالزمالك.. في إطار استئناف فعاليات وأنشطة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.





ويتحدث في الندوة اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور عمرو ممتاز، دكتور إدارة الأعمال بجامعة عين شمس ومدير إحدى شركات الأدوية، الدكتور سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.



