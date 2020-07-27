اليوم.. موعد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب البرامج الخاصة بحاسبات عبن شمس

نشرت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إعلانا خاصا لطلاب البرامج الخاصة بجميع الفرق بخصوص تقديم الأبحاث للمرة الثانية للفصل الدراسي الثاني 2020/2019 .













أوضحت الكلية ان التقدم للمرة الثانية للموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الأولى للطلاب يوم الاثنين الموافق27 يوليو من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS.





وأشارت الكلية إلى أن التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الى Draft على ال LMS ليستطيع الطالب إعادة رفع النسخة المعدلة .



