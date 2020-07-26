حلمي طولان: إنبى يعاني من الإجهاد.. وفاروق جعفر أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر

قال حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أن فترة إلاعداد الحالية مضغوطة للغاية واللاعبون يعانون من الإجهاد .

وأضاف حلمي طولان في تصرحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،أنه يتوقع ظهور إصابات عقب إنطلاق الدوري المصري من جديد.

وأكد حلمي طولان ان يحرص علي متابعة الإجراءات الطبية والإحترازية للاعبين لمواجهة فيروس كورونا متابعا:" عقوبات صارمة علي اللاعبين في حالة مخالفة الإجراءات"

وتابع:" حلمي طولان أن فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر.

وأوضح أن تصريحات فاروق جعفر بشأن معاونة الحكام الأفارقة للأندية المصرية للتويج بالبطولات الإفريقية لاتليق بالكرة المصرية .



