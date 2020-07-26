AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلمي طولان: إنبى يعاني من الإجهاد.. وفاروق جعفر أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:50 م
حلمي طولان
حلمي طولان
Advertisements
حسام الحارتي

قال حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أن فترة إلاعداد الحالية مضغوطة للغاية واللاعبون يعانون من الإجهاد .

وأضاف حلمي طولان في تصرحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،أنه يتوقع ظهور إصابات عقب إنطلاق الدوري المصري من جديد.

وأكد حلمي طولان ان يحرص علي متابعة الإجراءات الطبية والإحترازية للاعبين لمواجهة فيروس كورونا متابعا:" عقوبات صارمة علي اللاعبين في حالة مخالفة الإجراءات"

وتابع:" حلمي طولان أن فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر.

وأوضح أن تصريحات فاروق جعفر بشأن معاونة الحكام الأفارقة للأندية المصرية للتويج بالبطولات الإفريقية لاتليق بالكرة المصرية .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

الكاف: اتهامات فاروق جعفر مرفوضة وتسيء لسمعة الكرة المصرية

حكام أفريقيا الأسوأ.. نجم الزمالك السابق: لا تعليق على اتهامات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

إكرامي: تصريحات فاروق جعفر سقطة فى تاريخه.. فيديو

هاني رمزي: فاروق جعفر خانه التعبير.. فيديو

ترشيحاتنا

إلغاء الزفة والنيش.. تفاصيل مبادرة «خاتم ودبلة ومحبس» لتيسير الزواج ..فيديو

في لمسته الأولى مع الزمالك.. نجل فاروق جعفر يهدد مرمى وادي دجلة

ظهور جديد لفاروق جعفر قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

الجار الله: على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر

رسميا.. حظر انتقال وليد أزارو إلى الدوري السعودي

ما ينفعش أمد أيدي على راجل كبير.. الشاب المصرى المعتدى عليه فى الكويت يحكي تفاصيل الواقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز