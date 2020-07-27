عبدالمقصود: أسامة فيصل وحسام أشرف تلقيا عروضا برتغالية

كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك ، تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروضا خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية.





وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانع ألعاب".





وأضاف: " واختتم: "أسامه فيصل وحسام أشرف هما مستقبل هجوم منتخب مصر أيضًا، لا قلق على الفريق في وجودهما، كلاهما سجل 16 هدفًا في بطولة الجمهورية قبل إلغاءها بسبب فيروس كورونا".



