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توك شو

جمال رشاد محذرًا من يريد نزول البحر: اللى هيغرق مش هيلاقى حد ينقذه.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:46 ص
نزول البحر
نزول البحر
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إبراهيم القادري
قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن معظم المواطنين الذين نزلوا الشاطئ العام بأبو قير من السكان الذين يعيشون فى المنطقة السكنية المواجهة للشاطئ .

وأضاف جمال رشاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، : أنه تم التعامل هؤلاء المواطنيين وقد تم إخلاء الشاطئ بعد وصول المحافظ إليه.

وأوضح جمال رشاد ،: أنه منذ 8 شهور عودنا اللواء محمد الشريف أن نقوم بأقتحام  المناطق البعيدة والنائية لإحتمالية وجود بعض المشاكل بها.

وتابع : أن على المواطنين أن يدركوا خطورة النزول إلى البحر دون وجود خدمات للإنقاذ.

واستكمل: اللى هيغرق مش هيلاقى حد ينقذه، مؤكدا علي أن الأجهزة التنفيذ تبذل مجهودًا ضخمًا للحفاظ على حياة المواطنين الذين لا يلتزمون بقرار الغلق.
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