جمال رشاد محذرًا من يريد نزول البحر: اللى هيغرق مش هيلاقى حد ينقذه.. فيديو

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن معظم المواطنين الذين نزلوا الشاطئ العام بأبو قير من السكان الذين يعيشون فى المنطقة السكنية المواجهة للشاطئ .





وأضاف جمال رشاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، : أنه تم التعامل هؤلاء المواطنيين وقد تم إخلاء الشاطئ بعد وصول المحافظ إليه.





جمال رشاد ،: أنه منذ 8 شهور عودنا اللواء محمد الشريف أن نقوم بأقتحام المناطق البعيدة والنائية لإحتمالية وجود بعض المشاكل بها. وأوضح





وتابع : أن على المواطنين أن يدركوا خطورة النزول إلى البحر دون وجود خدمات للإنقاذ.



