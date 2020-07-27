سكان مدينة بدر يستغيثون من سوء أحوال المرافق

اشتكى المواطن محمد السعيد والمقيم فى مدينة بدر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء أحوال المرافق.
وقال فى رسالته: تردى مستوى الخدمات بالمدينة التى تكمن فى انقطاع الكهرباء ليلا وتتحول المدينة وكأنها مدينة أشباح وضعف مياه الشرب وعدم النظافة وتقوم شركات النظافة بالقاء القمامة غير المستغلة.
وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01007139191.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.