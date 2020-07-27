سكان مدينة بدر يستغيثون من سوء أحوال المرافق

اشتكى المواطن محمد السعيد والمقيم فى مدينة بدر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء أحوال المرافق.





وقال فى رسالته: تردى مستوى الخدمات بالمدينة التى تكمن فى انقطاع الكهرباء ليلا وتتحول المدينة وكأنها مدينة أشباح وضعف مياه الشرب وعدم النظافة وتقوم شركات النظافة بالقاء القمامة غير المستغلة.





وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01007139191.





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