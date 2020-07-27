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أخبار العالم

الحكومة اليابانية تطالب الشركات بعمل 70% من موظفيها من المنازل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ا ش ا
قال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، إن الحكومة ستطالب الشركات بضمان أن يعمل 70% من موظفيها من المنزل.


ونسبت صحيفة (جابان تايمز) في نسختها باللغة الإنجليزية إلى نيشيمورا، الذي يقود جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، قوله في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستطالب الشركات بألا تنظم تجمعات واسعة تشمل حفلات الشرب.


وأضاف الوزير أن الحكومة تتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الأسيوية زيادة في عدد إصابات كورونا في كافة أنحاء البلاد.


وأشار إلى أن نسبة مستخدمي وسائل النقل انخفضت بما يتراوح بين 20 و30% عن المستويات السابقة لكنها شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا إلى حوالي 70%. 


وأردف الوزير قائلا إن الشركات يجب ألا تتراجع إلى الوراء لكن يتعين عليها الحفاظ على العمل عن بعد بمختلف السبل. 


وأكد الوزير الياباني أن الحكومة ستواصل حث الشركات على الالتزام بتوجيهات مكافحة فيروس كورونا وتعزيز تنظيم وسائل النقل وضمان عمل الموظفين الذين يعانون من مشاكل صحية من المنزل وتعزيز ونشر استخدام تطبيق الهواتف الذكية الذي دشنته الوزارة والخاص بتتبع الحالات. 

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