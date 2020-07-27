برلماني: نجاح مصر في هزيمة كورونا إنجاز سياسي وصحي وشعبي كبير

قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن نجاح مصر في قهر فيروس كورونا، يعد نجاحا سياسيا وشعبيا وصحيا هائلا، فوسط كل الدول العربية وتصاعد الإصابات بالفيروس فإن مصر قد تمكنت من قهر الوباء وحصاره وفق البيان الرسمي الصادر عن لجنة مكافحة كورونا.





وأشار في بيان له اليوم، أنه كانت هناك توقعات عالمية بأن يتوحش الفيروس في مصر، بسبب ضخامة عدد السكان لكن مع الخطة الوطنية التي وجه بها الرئيس السيسي، وحالة الاستنفار الصحي على مدى الشهور الماضية من جانب وزارة الصحة علاوة على المتابعة الدقيقة لخطة تفشي الفيروس وانتشاره وتوفير مختلف العلاجات اللازمة. دفعت بنا في النهاية إلى الانتصار عليه.



