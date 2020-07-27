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رياضة

إبراهيم سعيد: تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:20 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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محمد سمير
قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر قد تؤثر على أجيال سابقة حصلت على بطولات أفريقيا بصعوبة بجهد وعرق.

وأضاف إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية، لأن دول شمال أفريقيا تعتبر منافسة للمنتخب والأندية بشكل كبير، ومن الممكن أن تطالب بفتح تحقيق فى البطولات التى حصلت عليها سواء المنتخب أو الأندية".
 
وتابع إبراهيم سعيد، "لا يوجد عاقل يستطيع تصديق تصريحات فاروق جعفر، وليس لها محل من الإعراب على الإطلاق".

ورفض نجوم الكرة والتحكيم العربي اتهامات وسقطة فاروق جعفر، مؤكدين أن مصر لم يتم مجاملتها على مدار العقود الماضية فى البطولات الأفريقية بل تم توجيه انتقادات إلى التحكيم فى القارة السمراء بالتحامل على مصر فى بعض الأحيان .
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