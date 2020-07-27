إبراهيم سعيد: تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية

قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر قد تؤثر على أجيال سابقة حصلت على بطولات أفريقيا بصعوبة بجهد وعرق.
وأضاف إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "تصريحات فاروق جعفر أثرت بالسلب على الكرة المصرية، لأن دول شمال أفريقيا تعتبر منافسة للمنتخب والأندية بشكل كبير، ومن الممكن أن تطالب بفتح تحقيق فى البطولات التى حصلت عليها سواء المنتخب أو الأندية".
وتابع إبراهيم سعيد، "لا يوجد عاقل يستطيع تصديق تصريحات فاروق جعفر، وليس لها محل من الإعراب على الإطلاق".