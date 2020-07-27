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محافظات

مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:03 ص
مصادرة 11 طنا من
مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية
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جمالات الدمنهورى
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره من ضبط 11 طن من المبيدات الزراعيه والمخصبات و650 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بوادى النطرون. وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

وكانت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبإشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.


واسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية بأحد مصانع الأسمدة تقدر بأكثر من خمسة أطنان يتم التلاعب في العبوات وإعادة تدويرها مرة أخرى لإعادة طرحها للبيع فى الأسواق  .

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بأحد المحلات تقدر بأكثر من 6 اطنان بالإضافة إلى ضبط 650عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
مصادرة 11 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون
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