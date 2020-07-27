قدم للدراسة في إيطاليا.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة الدراسات بتريستى بايطاليا Universita Degli Studi Di Trieste للحصول على منح بحثيه للالتحاق بالمهمات العلميه فى التخصصات المختلفه والمعلن عنها بالرابط الالكترونى الموضح بعد.





ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفيه التقدم لها يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ





http://web.units.it/concorsi/ricerca/assegni-ricerca/pub?field_all_all_all_annosolare_value=2020

http://web.units.it/concorsi/ricerca/assegni-ricerca/pub?field_all_all_all_annosolare_value=2020&field_ccr_ccr_ricerca_struttura_value=All





وذلك علما بان الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل اى نفقات عن هذه المنح.





وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة يجامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.





ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ





https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline





وأوضحت أنه علما بان الاداره المركزيه للبعثات لا تتحمل اى نفقات عن هذه المنح.



