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نفيسة هاشم: لا رجعة في إزالة المباني المقامة بعد هذا التاريخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، إن هناك حالة من الارتباك بين المواطنين بشأن الاستفسارات على قانون التصالح.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى، أن جدية التصالح ميزة ولا تضيع على المواطن، بل أنها تؤكد نيته في التصالح ويتم احتسابها من قيمة التصالح، وحال رفض التصالح يتم إعادة ما تم دفعه.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون التصالح في مخالفات البناء 50 جنيهًا، مردفة، يجب أن يتحد أصحاب الوحدات السكنية في البرج الواحد وتفويض أحدهم للتصالح عنهم.

وأكدت أن ما تم بناءه بعد 8 أبريل 2019 مخالف ويتم تنفيذ قرار الإزالة له، مشيرة إلى أنه لا تصالح في مخالفات 2020

وشددت على أن أي أعمال تقام على أرض مصر يجب أن يكون برخصة بناء، لافتة إلى أن بناء المقابر يحتاج إلى رخصة.

وأوضحت أن الفترة القانونية لانتهاء فترة التصالح 30 سبتمبر 2020 وهناك فترة 6 أشهر أخرى يحق لرئيس مجلس الوزراء إقرارها ليجعلها تنتهي 31 مارس 2021.
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