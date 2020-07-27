بعد يومين من طرحها.. أغنية مسلسل شديد الخطورة تريند رقم 4 على اليوتيوب

مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.





يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين رئيس، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.