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فن

بعد يومين من طرحها.. أغنية مسلسل شديد الخطورة تريند رقم 4 على اليوتيوب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية الاغنية الرسمية لمسلسل "شديد الخطورة"، التي تحمل إسم "انا رايح" نجاح كبير جدًا، حيث إحتلت التريند رقم 4 على موقع "اليوتيوب"، وهي من غناء أحمد كامل.

الأغنية من كلمات خالد عصام الدين، والحان أحمد طارق يحيى، وخالد عصام، وتوزيع احمد طارق واسماعيل نصرات، ومكس وماستر عمار خاطر.

مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين رئيس، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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