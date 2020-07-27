بن شرقي وأوناجم يعودان للقاهرة.. الأربعاء

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المشرف العام على الكرة بالنادي عن أنه تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين.. مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.