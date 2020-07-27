بن شرقي وأوناجم يعودان للقاهرة.. الأربعاء

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن أنه تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين.. مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.
أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.
كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.