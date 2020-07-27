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رياضة

بن شرقي وأوناجم يعودان للقاهرة.. الأربعاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:47 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن أنه تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين.. مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.

كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.
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