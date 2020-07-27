الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدًا للانتظام بمعسكر برج العرب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر غدا إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية.





ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب.





ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري.



