AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب يحذر المصريين من لعبة بابجي: إحنا بنقتل أولادنا.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:01 ص
لعبة بابجي
لعبة بابجي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر، إن ما جعلني اقوم بكتابة بوست علي الفيس بوك ونشره هو أنني فوجئت بطفل لدية عدة جروح والسبب لعبة بابجي

وأضاف عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية: "إننا نجلب الي اولادنا الهواتف لتقوم بالعب عليها ونحن في عملنا ولا نكترث إلى هذه المشكلة".

وأوضح عبد المنعم: "إحنا بنقتل اولادنا لافتا إلى أنه أصيب بحالة من الصدمة عندما جاء المستشفى طفل وهو مصاب بعدة جروح بسبب لعبة بابجي".

وتابع: "أن الجروح لم تكن خطيرة وتم عمل الإسعافات للطفل  وتفاجأت  عندما علمت أنه تفوق على صديقه فى هذه اللعبة وهذا ما جعل صديقة يعتدي عليه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحديث بابجي بالأصنام.. استشاري نفسي يقدم حلا لحماية المراهقين

فيديوجراف.. لعبة بابجي تستجيب لتحذير الأزهر

احذروا بابجي.. استشارى صحة نفسية: إدمان الألعاب الإلكترونية مثل إدمان المخدرات

حكايات حصرية للعائدين من ليبيا: بعت دهب أمي عشان لقمة العيش.. آخر كان نفسي اتجوز وفلوسي كلها ضاعت.. وشاب يروي رحلة الميكروباص والمشي في الصحراء وسيارات الدفع الرباعي ..فيديو وصور

بابجي القاتلة.. تفاصيل طعن شاب على يد صديقه في الغربية بسبب اللعبة الشهيرة

ترشيحاتنا

رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي يكشف شروط امتلاك الشقق.. فيديو

الزوجة اللعوب.. أجبرت خطيب ابنتها على ذبح زوجها والجمع بينهما في الحرام

إلحقونا إحنا في كابوس.. مواجهة على الهواء بين سكان الزمالك ووزير النقل

دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

أول تعليق من أصالة بعد تعرضها لحادث موت

أول تعليق لفتاة فرشوط بعد إحالة مغتصبيها للمفتي: الحمد لله إن ربنا نصرني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز