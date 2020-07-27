طبيب يحذر المصريين من لعبة بابجي: إحنا بنقتل أولادنا.. فيديو

قال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر، إن ما جعلني اقوم بكتابة بوست علي الفيس بوك ونشره هو أنني فوجئت بطفل لدية عدة جروح والسبب لعبة بابجي .
وأضاف عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية: "إننا نجلب الي اولادنا الهواتف لتقوم بالعب عليها ونحن في عملنا ولا نكترث إلى هذه المشكلة".
وأوضح عبد المنعم: "إحنا بنقتل اولادنا لافتا إلى أنه أصيب بحالة من الصدمة عندما جاء المستشفى طفل وهو مصاب بعدة جروح بسبب لعبة بابجي".
وتابع: "أن الجروح لم تكن خطيرة وتم عمل الإسعافات للطفل وتفاجأت عندما علمت أنه تفوق على صديقه فى هذه اللعبة وهذا ما جعل صديقة يعتدي عليه".