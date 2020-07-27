خطأ طبي يحرم عروسا من الوقوف في حفل زفافها

خطأ طبي منذ 29 عامًا تسبب في أن تقضي عروس أسعد لحظات حياتها على كرسي متحرك وأنابيب في الحنجرة، مرتدية فستان زفافها.





عند مولد العروس التي تدعى "أليسا" استخدم الطبيب "الملقط" أثناء ولادتها، متسببًا في كسر العمود الفقري في هذه العملية، بحسب ما نشر موقع "أنسايدر".





وأصيبت البالغة من العمر 29 عامًا بإصابة C1-C2 ، مما يعني أن فقرتين في الجزء العلوي من العمود الفقري لها قد تضررت.





وشاركت العروس في منشور على Instagram ، أنها لم تكن قادرة على الحركة عندما وُلدت، لكنها استعادت الحركة بعض الشيء، وتستخدم كرسي متحرك آليًا، وهي متصلة بجهاز تهوية من خلال أنبوب ثقب القصبة الهوائية.





في نفس المنشور، أوضحت أليسا أنها يمكن أن تنفصل عن جهاز التنفس الصناعي لفترات قصيرة اعتمادًا على ما تشعر به، لكنها تحتاج إلى استخدامه في معظم الوقت.





عملت أليسا على أن تكون مستقلة على الرغم من إصابتها، ويمكنها القيام بأشياء مثل الطهي وتغيير بطاريات جهاز التنفس الصناعي وارتداء ملابسها.





وفي رحلة العلاج وقعت أليسا في غرام زوجها، فـ "جيمي" ليس فقط زوج أليسا ولكن مقدم الرعاية الأساسي لها، وقالت عن زوجها "إنه شديد العناية والمساعدة والحب، وإنه نوع مختلف من الرجل".





عند موعد الزفاف علمت "أليسا" أنه لايمكنها الوقوف أو الرقص وإنما ستبقى على كرسيها المتحرك، ولن تستطيع الاستغناء عن الأنبوب المتصل بالقصبة الهوائية.



