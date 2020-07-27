AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خطأ طبي يحرم عروسا من الوقوف في حفل زفافها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
خطأ طبي منذ 29 عامًا تسبب في أن تقضي عروس أسعد لحظات حياتها على كرسي متحرك وأنابيب في الحنجرة، مرتدية فستان زفافها.

عند مولد العروس التي تدعى "أليسا" استخدم الطبيب "الملقط" أثناء ولادتها، متسببًا في كسر العمود الفقري في هذه العملية، بحسب ما نشر موقع "أنسايدر". 

وأصيبت البالغة من العمر 29 عامًا بإصابة C1-C2 ، مما يعني أن فقرتين في الجزء العلوي من العمود الفقري لها قد تضررت.

وشاركت العروس في منشور على Instagram ، أنها لم تكن قادرة على الحركة عندما وُلدت، لكنها استعادت الحركة بعض الشيء، وتستخدم كرسي متحرك آليًا، وهي متصلة بجهاز تهوية من خلال أنبوب ثقب القصبة الهوائية.

في نفس المنشور، أوضحت أليسا أنها يمكن أن تنفصل عن جهاز التنفس الصناعي لفترات قصيرة اعتمادًا على ما تشعر به، لكنها تحتاج إلى استخدامه في معظم الوقت.

عملت أليسا على أن تكون مستقلة على الرغم من إصابتها، ويمكنها القيام بأشياء مثل الطهي وتغيير بطاريات جهاز التنفس الصناعي وارتداء ملابسها.

وفي رحلة العلاج وقعت أليسا في غرام زوجها، فـ "جيمي" ليس فقط زوج أليسا ولكن مقدم الرعاية الأساسي لها، وقالت عن زوجها "إنه شديد العناية والمساعدة والحب، وإنه نوع مختلف من الرجل".

عند موعد الزفاف علمت "أليسا" أنه لايمكنها الوقوف أو الرقص وإنما ستبقى على كرسيها المتحرك، ولن تستطيع الاستغناء عن الأنبوب المتصل بالقصبة الهوائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروس بريطانية تلغي زفافها بسبب إجراءات الوقاية في قاعات الزفاف

«إشارة مرور».. عروس تواجه موجة سخرية بعد مشاركة صور لخاتم خطبتها عبر فيسبوك

عروس تغنى قمر سيدنا النبى فى فرحها.. شاهد تعليقات المواطنين على فيس بوك

بسبب موقف صديقتها المقربة.. عروس تدخل في نوبة بكاء قبل زفافها بساعتين

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. إنجي علي تثير الجدل على شاطئ البحر

إجراء من الداخلية الكويتية ضد المعتدي على الشاب المصري

مريض نفسي وقاطعته ١٢ عاما.. شقيق قاتل أبنائه بـ المنيا يكشف كواليس المذبحة.. فيديو

نبيلة مكرم: تحركات سريعة لمصر لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه بالكويت

القائم يحرم شيكابالا من تسجيل هدف عالمي في شباك وادي دجلة

النقل: 30 ألف جنيه تعويضات لمتضرري عمارة الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز