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رياضة

ميدو جابر: السوشيال ميديا سبب فشلي مع الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:04 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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عمرو ابوبكر
قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن أحمد الشيخ يقدم حاليًا مستوى مميزًا مع الأهلي في عهد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.

وأكد ميدو جابر، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "طلعت يوسف ساعدني كثيرًا في التخلص من الضغوط بعد عودتي من الأهلي".

وتابع ميدو جابر، "تلقيت العديد من العروض وحسام غالي طلبن من اللعب ضمن صفوف الجونة، ولكن لا أفكر في الرحيل عن مصر للمقاصة حاليًا، وتركيزي فقط مع الفريق وتحسين مركزه".

وأضاف ميدو جابر "سبب فشلي وفشل لاعبي مصر للمقاصة مع الأهلي والزمالك هي السوشيال ميديا، لأنهم ملهمش في جو اللقطة".

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